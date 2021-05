Europarlement wil Tsjechische premier niet bij vergaderingen over geldsteun aan zijn bedrijven

Het Europees Parlement wil dat de Tsjechische premier Andrej Babis niet langer meebeslist over miljoenen EU-steun voor zijn eigen bedrijven in Tsjechië. Ook moet Brussel erop letten dat hij niet aan de haal gaat met een groot deel van de ruim 7 miljard euro coronaherstelsteun die Tsjechië de komende jaren ontvangt.

In een resolutie waarover volgende maand wordt gestemd, eist het parlement dat Babis zeker op momenten dat het over EU-steun aan Tsjechië gaat, voortaan de zaal verlaat. Babis ligt al jaren onder vuur omdat hij in Brussel meebeslist over Europese fondsen waarvan zijn landbouwconglomeraat Agrofert in Tsjechië de belangrijkste begunstigde is.

Afhankelijk van de bron zou hij er 6,3 tot 11 miljoen euro naartoe hebben gesluisd, plus nog een onbekend bedrag aan Tsjechisch overheidsgeld. ,,Geld dat we dus niet kunnen besteden aan bestrijding van ongelijkheid, klimaatbeleid of herstel na de pandemie”, aldus Lara Wolters (PvdA).

Het Europees Parlement, op enkele van zijn liberale partijgenoten na, had vanmorgen geen goed woord over voor het gedrag van de premier. En ook niet voor dat van de andere EU-regeringsleiders, die Babis niet alleen als collega aan hun vergadertafel blijven dulden, maar ook accepteren dat hij daar blijft meebeslissen over subsidies, begrotingen en landbouwbeleid. ,,Met welk recht pakken we Polen en Hongarije aan als we dit toestaan?”

Babis zelf schiet op iedereen die hem bekritiseert. De commissie-inspecteurs die in Tsjechië een onderzoek instelden, noemde hij ‘maffia’, Tsjechische parlementsleden die zijn belangenverstrengeling aanklagen vindt hij ‘verraders’.

,,Het is niet normaal dat kritische parlementsleden en zelfs hun gezinnen doodsbedreigingen ontvangen”, aldus de Spaanse conservatief Esteban Gonzalez Pons. Ook diens Tsjechische partijgenoot Tomás Zdechovsky maakte gewag van doodsbedreigingen. Met een citaat van zijn vader – ‘Als je slaapt in een democratie, word je wakker in een dictatuur’ – riep hij de Europese Raad en de Europese Commissie op tot actie.

Zeker van de lidstaten heeft Babis weinig te duchten. De Portugese buitenlandminister Santos Silva, nog tot 1 juli raadsvoorzitter, sprak in zijn bijdrage over ‘aantijgingen’ en ‘vermeende belangenverstrengeling’, daarmee de duidelijke uitkomst van een commissie-audit vorig jaar – bewezen belangenconflict – negerend.

Formeel heeft Babis zijn belangen in Agrofert weliswaar ondergebracht in twee trusts, maar hij beslist zelf wanneer hij die weer ontbindt en kan dan meteen gaan cashen.

In Tsjechië heeft Babis al helemaal niks te vrezen. Agrofert, zijn conglomeraat van meer dan 230 ondernemingen met ruim 34.000 werknemers, controleert ook meer dan 30 procent van de Tsjechische media, en de regering, aldus Europarlementariërs, ‘stelt zich meer op als zijn advocaat dan als belangenbehartiger van het land’.

