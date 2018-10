EU-parlement neemt het vrijwel unaniem op voor de plofkip

De resolutie kwam er op initiatief van Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). ,,95 procent van alle kippen in Europa is een plofkip. De kippen worden binnen vijf weken geslacht. In die tijd zijn ze vetgemest, door hun poten gezakt en hebben ze met tienduizenden in een stal gestaan zonder ooit daglicht te zien’', zegt ze.

Het EU-parlement vraagt Brussel het welzijn van kippen in de vleesindustrie drastisch te verbeteren. Ook wil het strengere eisen voor kip die van buiten de EU komt. Onder meer Brazilië, Thailand en Oekraïne exporteren grote hoeveelheden kippen die zelfs in de bio-industrie in deze landen onder nog slechtere omstandigheden leven dan in de EU. ,,Als we dierenleed echt tegen willen gaan, moeten we ook aan geïmporteerde kip veel hogere eisen stellen. Anders wordt het dierenleed slechts verplaatst’', aldus Hazekamp.