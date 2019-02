Ergernis in coalitie over ‘onverantwoorde, inconsequente’ Jetten

Binnen de coalitie is onenigheid over de inzet van het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35 (voorheen de JSF). VVD en CDA ergeren zich aan de opstelling van coalitiepartner D66.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten zei dit weekeinde dat de opvolger van de F-16 niet de mogelijkheid moet krijgen om kernbommen af te werpen.

Daarmee loopt Jetten vooruit op een besluit van het kabinet. Premier Mark Rutte wilde er afgelopen vrijdag nog niets over zeggen, maar nu blijkt dat de regeringspartijen verdeeld zijn. VVD en CDA willen namelijk wél dat de F-35 nucleaire bommen kan vervoeren. De ChristenUnie was vroeger ook tegen, en dat is volgens Kamerlid Joël Voordewind nog steeds zo.

,,D66 is inconsequent", vindt VVD-Kamerlid André Bosman. ,,De partij pleit altijd voor meer Europese samenwerking op defensiegebied, maar wil in dit dossier ineens een alleingang maken. We hebben een verantwoordelijkheid voor onze NAVO-partners. Daar kunnen we ons niet ineens aan onttrekken.’’

Onverantwoord

CDA’er Martijn van Helvert verwijt zijn coalitiegenoten ‘onverantwoord gedrag’. ,,Je kunt NAVO-afspraken niet eenzijdig opzeggen’’, zei hij maandag op Radio 1. Volgens hem heeft Nederland de F-35 juist gekocht, mede omdat hij kernwapens kan vervoeren. In een tijd waarin de spanningen met Rusland oplopen, moet Nederland volgens het CDA niet voor zijn verantwoordelijkheid weglopen.

Volledig scherm In Forth Worth (Texas USA) rolde woensdag het eerste ‘Nederlandse’ F35-gevechtstoestel de fabriek uit. © Cees van der Wal

Vorige week werd het eerste F-35-gevechtstoestel afgeleverd. De komende vijf jaar krijgt de Nederlandse luchtmacht er 37. Nederland is een van de weinige NAVO-landen waarvan de luchtmacht nucleaire bommen kan vervoeren. Op de militaire vliegbasis Volkel liggen waarschijnlijk ook nucleaire bommen die door onze huidige F-16’s kunnen worden afgeworpen.

Afschrikken

Dat moeten de opvolgers van de F-16 ook kunnen, bepleitte de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) vorige week nog. In een alarmerend rapport wees de raad op de dreiging van een nieuwe kernwapenwedloop. Juist in een tijd van oplopende dreiging, moeten we een eventuele vijand kunnen afschrikken, vindt de raad. Anders zou Nederland de Verenigde Staten en andere NAVO-bondgenoten tegen zich in het harnas jagen.

Volgens VVD’er Bosman hoeft de F-35 niet per se te worden verbouwd voor het vervoeren van nucleaire bommen. ,,Het is een universeel ophangsysteem onder het toestel. Dan maakt het niet uit of er een kernkop op zit of niet. Het is dus vooral een politieke afweging: wat willen we als Nederlandse luchtmacht bijdragen?’’