Enige Europarlementariër 50Plus stapt over naar CDA

CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum heet Manders van harte welkom binnen het CDA. ,,Afgelopen weekend hebben we hele goede gesprekken gehad over zijn motieven om deze stap te zetten en die hebben dit in een stroomversnelling gebracht.”



Manders bevestigt dat hij ‘geen licht meer zag aan het einde van de tunnel’ bij 50Plus en ook niet naar een beginnende partij, zoals de Partij voor de Toekomst van Henk Krol, over wilde stappen. ,,Dus het telefoontje van Ploum kwam als geroepen.”



Erevoorzitter Jan Nagel van 50Plus noemt de stap van Manders ‘onbegrijpelijk'. Nagel: ,,Hij stapt over naar een partij die verantwoordelijk is voor heel veel pensioenleed. Daarnaast komt Manders nu in het Guinness Book of Records als enige Europarlementariër die meermaals zetelroof heeft gepleegd. Dergelijk kameleon-gedrag kan op hoongelach rekenen in Brussel.”



In 2013 stapte Toine Manders over van de VVD naar 50Plus.