Energieminister Jetten: ‘De tijd van goedkoop gas komt niet terug’

podcast Het knettert in het kabinet: deel coalitie dacht 'middelvin­ger' te krijgen

De asieldeal is amper rond, of hij wordt alweer aan het wankelen gebracht. Maar niet zozeer als Henk Staghouwer die de treurige primeur had de eerste minister van Rutte IV te zijn die weer vertrekt. Wat gebeurde er achter de schermen? En was Staghouwer niet al gewaarschuwd door nota bene vrienden en familie?

9 september