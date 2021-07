Emoties achterban Bij1 lopen hoog op: ‘Begrijpelijk dat leden meer info willen’

Podcast Dansen met Janssen, loze beloftes en een gebroken presenta­tor

5 juli De besmettingscijfers lopen – vooral onder jongeren- toch weer wat op: was het kabinet te snel met versoepelen? En wat zijn alle beloftes van ‘nieuw leiderschap’ en ‘nooit meer met Rutte’ waard, als er toch ‘gewoon’ voortgang wordt gemaakt in de formatie, met VVD en D66 voorop? Zeker nu Sigrid Kaag zelf ook is beschuldigd van pr-trucjes rond haar documentaire.