Eisen aan accepteren excuses slavernij: Geld en strafbaarstelling van het woord neger

Het kabinet is van plan excuses aan te bieden namens de regering voor het slavernijverleden op 19 december. Dat leidde echter tot verontwaardiging bij de nodige belangenorganisaties, die vinden dat ze niet betrokken zijn bij het overleg. Een aantal van hen, waaronder de premier van Aruba en organisaties als Kick Out Zwarte Piet en Vereniging Antilliaans Netwerk, hebben nu ‘randvoorwaarden’ opgesteld waaronder ze toch akkoord kunnen gaan met excuses op die datum.

Zo willen ze dat Nederland de binnenlandse schuld van de Caribische eilanden en Suriname kwijtscheldt. Daarnaast moeten zwarte culturele instellingen en instituten structureel geld krijgen en moet koning Willem-Alexander een toespraak houden in het Amsterdamse Oosterpark tijdens de slavernijherdenking op 1 juli volgend jaar.

De kans dat het kabinet ingaat op het eisenpakket is klein. De organisaties vertegenwoordigen niet de hele Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap. Komende dinsdag staat er nog een gesprek gepland met organisaties. Premier Rutte liet afgelopen donderdag na afloop van een eerste gesprek op het Catshuis in het midden of de excuses nou wel of niet op 19 december worden aangeboden.

Kort geding

Het kort geding dat Surinaamse stichtingen in Nederland aanspannen over 19 december zal donderdag om 13.00 uur dienen bij de rechtbank in Den Haag. Advocate Joancy Breeveld bereidt het kort geding voor namens de stichtingen Wi Kon Na Wan, Mart Radio, Eer en Herstel en Afro-Caribische levensbeschouwing en Spiritualiteit. Ook de stichting Keti Koti stapt naar de rechter.

Eerder werd al uitgelegd dat de organisaties zich vernederd voelen door de manier waarop de excuses door het kabinet zijn voorbereid. ,,Ze zijn in de allereerste plaats niet gekend in de besluitvorming. Het idee was opgewekt dat hun meningen en hun opvattingen en hun gevoelens zouden worden meegenomen in het proces.” Hierbij wordt ook genoemd dat het “verwijtbaar” is dat het kabinet niet heeft gewacht op diverse onderzoeken die nog lopen, en het voorgenomen onderzoek van het koningshuis.

Eind vorige maand lekte uit dat het kabinet van plan is om op 19 december excuses aan te gaan bieden. Dit leidde tot frustratie bij onder meer politici, activisten, organisaties en anderen die daar meer bij betrokken hadden willen worden. Zo is het op 1 juli precies 160 jaar geleden dat de slavernij formeel werd afgeschaft. Die datum is voor velen van groot symbolisch belang, 19 december is dat niet. Premier Mark Rutte heeft het aanbieden van de excuses op 19 december overigens niet bevestigd. Hij zei eerder als reactie op vragen alleen dat 19 december ‘een betekenisvol moment’ wordt.

