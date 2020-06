Einde persconferenties: ‘We gaan een nieuwe fase in’

3,9 miljoen. 5,7 miljoen. En zelfs een keer 7,8 miljoen. Over aandacht had premier Mark Rutte niet te klagen, bij zijn wekelijkse persconferenties over de coronamaatregelen. Toch stopt hij met dat ‘coronabulletin’, want nu het virus minder om zich heen slaat, gaat ook de communicatie een nieuwe fase in.