Einde afstand 1,5 meter in zicht, onderwijs open, discotheken blijven dicht

VIDEOHet einde van de 1,5 meter afstand is nabij. Vanaf 20 september moet iedereen in Nederland weer vrij kunnen bewegen, maakte het kabinet vanavond bekend. Zoals eerder uitlekte, gaat het hoger onderwijs al eind deze maand volledig open. Discotheken en nachtclubs blijven voorlopig nog gesloten.

Volgens minister-president Rutte hebben de leerlingen en studenten op het mbo, hbo en universiteiten afgelopen anderhalf jaar het door alle coronamaatregelen zwaar voor de kiezen gehad . ,,Een miljoen jonge mensen hebben nu al een jaar lang online onderwijs en dat heeft allerlei negatieve consequenties. Zij krijgen nu voorrang”

Met de opening per 30 augustus schuift het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) terzijde, het OMT suggereerde zelf 19 september als vroegste datum. Dat is voor het onderwijs echter niet werkbaar, aldus Rutte. Vandaar dat er extra voorwaarden gelden: zo mogen groepen maximaal uit 75 personen bestaan. Ook moet op de gangen een mondkapje worden gedragen.

Leraren en leerlingen op basis- en middelbare scholen die minsten twee weken volledig gevaccineerd zijn hoeven verder vanaf 30 augustus niet meer in quarantaine als ze contact hebben gehad met een besmet persoon. Ook hoeven zij niet langer twee keer per week een preventieve zelftest te doen.

Coronabewijs

Per 20 september wordt vervolgens de 1,5 meter in principe voor de gehele samenleving losgelaten. Ook vervalt het thuiswerkadvies dan, alsook het advies om het openbaar vervoer in de spits te mijden. De mondkapjesplicht in trein, tram, metro en bus vervalt eveneens. ,,Wel moet er bij klachten getest blijven worden, dien je thuis te blijven bij klachten en moet er voldoende geventileerd worden.”

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan wordt in de horeca, bij festivals en sportwedstrijden, kunst en cultuur een coronabewijs verplicht bij een publiek van meer dan 75 personen. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. Een coronabewijs wordt verstrekt bij volledige vaccinatie, een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud of als je hersteld bent van corona. Het kabinet zegt dat met ‘mystery guests’ zal worden gecontroleerd of exploitanten hieraan voldoen.

Duidelijkheid kwam er ook over de Formule 1, die begin september neerstrijkt op Zandvoort. Premier Rutte bevestigde dat de Dutch Grand Prix kan doorgaan, mits de tribunes voor niet meer dan tweederde van de maximale capaciteit gevuld zijn. Dat betekent circa 70.000 toeschouwers per dag. De organisatie liet direct na de persconferentie weten dat de race gewoon doorgaat. Het miljoenenverlies nemen de drie partijen achter de organisatie voor lief.

Voorbehoud

Discotheken en nachtclubs blijven overigens in ieder geval tot 1 november dicht, het kabinet heeft geleerd van de vorige ronde versoepelingen eind juni. Wel krijgen de uitbaters financiële compensatie: het kabinet zegt binnenkort met een nieuwe regeling te komen.

Het kabinet maakt wel een belangrijk voorbehoud voor alle versoepelingen. Medio september wordt een nieuw advies aan het OMT gevraagd. ,,De versoepelingen per 20 september zijn in potlood. Het is geen zekerheid. We herinneren allemaal dat het virus ons verraste na de vakantie. Die piek volgde nadat we een flinke hoeveelheid versoepelingen hadden doorgestuurd. Dat was een flinke leerervaring.”

Kabinet blijft inzetten op vaccinatie

Om de risico’s te beperken blijft het kabinet verder vol inzetten op vaccinaties. Minister van VWS Hugo de Jonge maakte bekend dat nu 85 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder gevaccineerd zijn. ,,Als we dat in januari geweten hadden, hadden we daarvoor getekend.”

Volgens de CDA-bewindsman zijn er met het oog op het najaar nog veel onzekerheden. Zo is er nog steeds een groep van 1,8 miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn. ,,Zij zijn noch gevaccineerd, noch hebben zij het virus doorgemaakt. Volgens het OMT is de kans levensgroot dat velen corona oplopen. Duizenden zullen nog zo ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten. Dat kan de zorg niet aan.”

Vandaar dat het kabinet zoveel mogelijk mensen wil overtuigen zich alsnog te laten vaccineren. Dat inenten gaat niet meer via massale locaties, maar kleinschalig in de buurt zonder afspraak. Een vaccinatieplicht ziet het kabinet nog steeds niet zitten. ,,In veel landen wordt hierover gediscussieerd, maar daar kiezen wij niet voor.”

Testen voor toegang gaat geld kosten

De speelruimte voor niet-gevaccineerden wordt overigens wél beperkt: waren de testen voor toegang tot dusver gratis, vanaf een nader te bepalen datum zal dat niet langer het geval zijn. Dan moet daar een eigen bijdrage voor worden betaald. Het kabinet ontkent dat het daarmee via de achterdeur een vaccinatieplicht invoert.

Het gratis testen voor reizen wordt verlengd tot 1 oktober. Vakantiegangers kunnen dus ook in de maand september nog een reistest afnemen.

