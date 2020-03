Einde aan traditie: vrouw uit bedrijfsleven leidt speurtocht naar nieuwe CDA-fractie

Met de keuze voor Herbert wordt een traditie doorbroken. Meestal is de voorzitter van de christendemocratische kandidatencommissie voor de nieuwe fractie een mastodont die het klappen van de partijzweep kent. In 2017 was het oud-minister Liesbeth Spies.



De enige voetafdrukken van Herbert in het CDA zijn zichtbaar als lid van de commissie-Rombouts. Daarin analyseerde zij in 2012 de oorzaken van het historisch dieptepunt dat het CDA bereikte van 13 zetels na een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. Als een van de oorzaken voor de nederlaag werd de onbekendheid van de lijsttrekker en de kandidaten van CDA-fractie gezien.