Eerste Kamervoorzitter doet woord ‘tribunaal’ in de ban: ‘Ik wil dat hier niet horen’

Na ophef in de Tweede Kamer over de ‘tribunalen’ van Forum voor Democratie is in de Eerste Kamer een ban over dat woord uitgesproken. Volgens senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn (VVD) wordt met ‘tribunalen’ verwezen naar oorlogsmisdaden. ,,Dat is de bijl aan de wortel van de parlementaire democratie. Ik wil die associatie met de Tweede Wereldoorlog in dit huis niet horen.’’

Bruijn greep vanmiddag twee keer in toen tijdens een coronadebat senatoren verwezen naar de uitspraak van Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie), die vorige week uithaalde naar D66’er Sjoerd Sjoerdsma met de tekst: ,,Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.’’

Eerst was het senator Henk Otten (ex-Forum voor Democratie) die FvD-fractievoorzitter Paul Frentrop confronteerde met de uitspraak van Van Houwelingen. ,,De heer Frentrop heeft het over grondrechten en mensen niet tegen elkaar opzetten’’, zei Otten. ,,Maar daar is uw partij de hele dag mee bezig, tot en met oproepen tot tribunalen.’’ Voorzitter Bruijn kapte Otten af: ,,We gaan het hier niet over tribunalen hebben.’’

‘Parallelle staat’

Even later kreeg PVV-senator Alexander van Hattem een reprimande. Die zei: ,,Het lijkt hier wel een tribunaal, hoe de heer Frentrop hier over een partijaangelegenheid wordt ondervraagd.’’ Bruijn reageerde: ,,Met het refereren naar oorlogsmisdaden maakt u de indruk dat u de rechtsorde niet meer erkent. Dat u streeft naar een parallelle staat waarin politieke tegenstanders niet zozeer tegengesproken, maar vooral berecht dienen te worden. Iedere stap in die richting zal ik - zolang ik hier voorzitter ben - niet tolereren.’’

PVV-senator Alexander van Hattem Dat leidde tot tromgeroffel van andere senatoren in de Ridderzaal. Ook Otten was lovend over het optreden van Bruijn: ,,U treedt een stuk beter op dan uw collega in de Tweede Kamer, hulde daarvoor.''



Maar PVV-senator Van Hattem is het niet eens met het verbod van Bruijn. ,,Ik vind het niet passen dat onze vrijheid van meningsuiting wordt beknot’’, zei hij. ,,Er wordt ten onrechte een enkelvoudige connotatie gelegd met de Tweede Wereldoorlog, terwijl het een woord is wat in veel bredere context wordt gebruikt. We hebben bijvoorbeeld het Cambodja-tribunaal gehad, het Joegoslavië-tribunaal. Het is een veel breder gebruikt woord.’’

Debat over omgangsvormen

Ook FvD-senator Frentrop heeft geen bezwaar tegen het woord ‘tribunaal’, zo gaf hij aan. De fractievoorzitter van FvD in de Eerste Kamer liet wel doorschemeren moeite te hebben met de uitspraken van zijn partijgenoten in de Tweede Kamer. ,,De toon in de Eerste Kamer is toch nog steeds wat hoogstaander dan op andere podia in Nederland’’, sneerde Frentrop.

Na de uitspraak van Van Houwelingen is in de Tweede Kamer een discussie op gang gekomen over omgangsvormen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) wil daarover in gesprek met de leiders van alle negentien fracties in het parlement. Ook komt er een debat over de kwestie. D66 en Volt vinden dat Bergkamp strenger moet optreden.