‘Eerste Kamer gaat boekje niet te buiten met motie tegen Ollongren’

Uniek. Bijzonder. Maar ook: ongepast en gevaarlijk. De meningen over het assertieve optreden van de Eerste Kamer richting minister Ollongren zijn verdeeld. De afgelopen maanden poogde de oppositie meermaals het huurbeleid van de minister bij te stellen.



Nu het kabinet sinds vorig jaar een Senaatsmeerderheid mist, kan dat ook. De Eerste Kamer eist dat de minister de huren vanwege de coronacrisis dit jaar bevriest. Ollongren weigert. Ze ziet veel meer in maatwerk voor individuele huurders die door de lockdown in financiële problemen zijn geraakt.



Vanmiddag hielp een bonte gelegenheidscoalitie van Forum voor Democratie, GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV, OSF en SP de afkeuringsmotie tegen Ollongren aan een meerderheid. Een Eerste Kamer die individuele maatregelen eist in plaats van wetten in zijn geheel goed of af te keuren. Volgens critici is het in strijd met ons parlementaire bestel. Is daar immers de Tweede Kamer niet voor, die in tegenstelling tot de Senaat rechtstreeks is gekozen door alle Nederlanders?