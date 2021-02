Eerste Kamer akkoord met spoedwet, avondklok blijft

videoDe Eerste Kamer heeft vanavond, met een ruime meerderheid, ingestemd met de spoedwet die de nieuwe juridische basis moet vormen voor de avondklok. Na een urenlang debat kwam zo een einde aan een dag waar het in Den Haag op twee plekken (weer) over de avondklok ging.

Veel druk was al van de ketel voor de senatoren aan het Binnenhof, want eerder op de middag besloot het Haagse gerechtshof, amper een kilometer van de politieke arena, al dat de avondklok overeind zou blijven tot het vrijdag uitspraak doet. Dan moet blijken of het kabinet inderdaad, zoals de lagere Haagse rechter dinsdag besloot, aanvankelijk de verkeerde wet had gebruikt om de avondklok juridisch te stutten.

Tot dat moment, vrijdag, zou de avondklok daarom sowieso van kracht blijven onder de oude wet. Maar nu is de nieuwe wet, met spoed in elkaar gezet, dus ook aanvaard door de Eerste Kamer. Na publicatie in het Staatsblad treedt de wet zo snel mogelijk in werking.

Het gerechtshof wilde het besluit over de oude wet, tot verdriet van Viruswaarheid, echter niet gehaast nemen.

,,We willen wel snelheid, maar ook weer niet te veel gehaast. Er zijn veel standpunten uitgewisseld. Daar willen we er goed over nadenken”, zei de rechter. Bovendien ging de procedure dinsdag niet over de rechtmatigheid van de avondklok. Toen lag alleen de vraag op tafel of de avondklok per direct moest worden opgeheven, terwijl er vrijdag al een hoger beroep tegen die opheffing zou dienen. Een mogelijk jojo-effect - een paar dagen ‘uit’ en dan toch weer ‘aan’ - leek de rechter toen niet wenselijk.

Gevolg van de week bedenktijd: zo blijft de avondklok in ieder geval tot de uitspraak van volgende week vrijdag overeind.

Overigens klinkt in de Eerste Kamer, waar de stemming uiteindelijk 45 voor en 13 tegen was, ook wel geklaag over de spoedwet die het kabinet deze week in elkaar draaide en door de Kamers loodste.

,,Waarom bent u niet gewoon eerder naar de Eerste Kamer gekomen in plaats van nu alleen om de boel te komen fixen?”, merkte bijvoorbeeld senator Henk Otten op.

Minister Ferd Grapperhaus wil vooral vooruitkijken om een einde te maken aan ‘de onduidelijkheid in het land’. ,,Daarom hebben we vandaag ook deze behandeling.”

Belang

Het oordeel van het hof over de oude wet is overigens nog wel van belang. Wint Viruswaarheid de zaak, dan wankelt de juridische basis van de 26.000 uitgedeelde coronaboetes.

Viruswaarheid zegt sowieso dat zij ook de nieuwe spoedwet gaan aanvechten. ,,Ook met deze wet worden mensenrechten geschonden. Dat vergeet dit regime”, aldus Willem Engel.

