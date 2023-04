Eenmalige vergoeding voor zorgmedewerkers die door eerste coronagolf arbeidsongeschikt raakten

Het gaat om mensen die in de eerste coronagolf in 2020 voor covidpatiënten hebben gezorgd en daardoor zelf ook ziek werden.

Het kabinet erkent dat deze medewerkers in de eerste golf onder hoge druk en onzekere omstandigheden voor de patiënten hebben gezorgd. ,,Inmiddels weten we dat er een kleine groep zorgmedewerkers is die daardoor niet meer kan werken, en dat heeft enorme impact op hun leven”, schrijft Helder in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Deze groep willen we ondersteunen.”