Eenmalige uitkering van circa 5000 euro voor Surinaamse Nederlanders met AOW-gat

Minister over mobieltjes in de klas: ‘Ik gun jullie minder afleiding’

Minister Wiersma wil ‘iets’ doen aan mobieltjes in de klas, maar neigt niet naar een totaalverbod. In een debat met leerlingen in Lagerhuisstijl zijn tegenstanders van een verbod in de meerderheid, maar voorstanders hebben de beste argumenten. ,,Ze leiden te veel af.’’