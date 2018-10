Een treinreizende koning, dat is nog best een heel gedoe

CDA helemaal klaar met bendes die drugsafval dumpen: 'Straffen verhogen'

16:39 De strafmaat voor criminele organisaties die zich onder meer bezighouden met drugs moet fors omhoog. Dat wil coalitiepartij CDA, die Kamervragen gaat stellen aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het zoveelste geval van dumpen van drugsval, dit keer in een woonwijk in Nijmegen.