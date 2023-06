Een provinciale coalitie met ChristenUnie én PVV zorgt voor ‘ongemak’

Landelijk is het onbestaanbaar, maar in Flevoland gaan regeringspartijen ChristenUnie en VVD samenwerken met de PVV. Dat zorgt bij de ChristenUnie voor ‘ongemak’. De VVD is laconieker.

Het ongemak was op het gezicht van partijleider Mirjam Bikker af te lezen, toen een partijlid begin deze maand op het ChristenUnie-congres vroeg hoe de partij in Flevoland kon onderhandelen met de PVV. Landelijk is zo'n samenwerking uitgesloten, zei ze. Nu BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV een provinciaal akkoord hebben gesloten, is de buikpijn bij de ChristenUnie weer terug.

Bikker wil niet reageren, laat haar woordvoerder weten. Maar het was juist Bikker die recent op deze site een moreel beroep deed op de VVD om asielzoekers vooral ook als ‘een mens’ te zien. Nu gaat haar partij in Flevoland samenwerken met de PVV, een partij die consequent spreekt over ‘de asielramp’ of ‘-tsunami’ en zegt dat ‘de grenzen dicht moeten’ voor ‘gelukszoekers en criminelen’ die Nederland ‘door de strot geduwd’ worden.

Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove vindt juist dat ook ingewikkeld. ,,Ik heb de samenwerking niet voor niets ongeloofwaardig genoemd. Juist door de manier waarop de PVV zich heeft gepresenteerd: door niet ieder mens als mens voor zich te zien, maar als groep weg te zetten.”

Verzuchtingen

Van Tatenhove stelt dat de opstelling van de PVV ‘op fundamentele onderwerpen’ zoals godsdienstvrijheid en het belang van de rechtsstaat ‘haaks staat op onze uitgangspunten en overtuigingen’. Volgens Van Tatenhove kent de Flevolandse CU-fractieleider Harold Hofstra ‘onze verzuchtingen’. ,,Voorafgaand aan de onderhandelingen is afgesproken dat de partijen respect hebben voor de medemens en dat zij vrij zijn te geloven wat ze willen geloven.”

Jongerenbeweging PerspectieF deed eerder een beroep op Van Tatenhove om een stokje te steken voor de onderhandelingen tussen ChristenUnie en PVV. ,,De PVV respecteert de geloofsvrijheid niet, en morrelt aan democratische beginselen”, oordeelt voorzitter Nathánaël Post. Hij eist een écht CU-akkoord en wil dat de Flevolandse PVV ook afstand neemt van het landelijke programma. ,,Er zijn binnen onze partij mensen die dit acceptabel vinden, ik snap dat niet.”

Post doelt op partijleden uit conservatieve delen van Flevoland, zoals rond Urk en in de Noordoostpolder. In de provincie is sprake van een tweedeling. Partijleden in de steden Almere en Lelystad zien de samenwerking met de PVV vaak niet zitten. ,,Deelname aan deze coalitie wordt in de provincie Flevoland verschillend beleefd”, noemt Van Tatenhove het liever.

Binnen de ChristenUnie-achterban is nu vooral de vraag ‘hoe diep de PVV-onderhandelaar is gegaan’. De gedachte is dat juist de PVV concessies heeft moeten doen, wil de ChristenUnie er een handtekening onder hebben gezet.

Compromissen

PVV-leider Geert Wilders hint erop dat er ‘natuurlijk’ compromissen zijn gesloten. ,,Inhoudelijk is het een kwestie van geven en nemen, het belangrijkste is dat we meebesturen.” Zijn partij wil ‘met iedereen samenwerken’. Dat de PVV gaat meebesturen in Flevoland noemt hij ‘natuurlijk geweldig’. ,,We hadden in veel meer provincies mee moeten doen.”

Volledig scherm Geert Wilders bracht begin juni een bezoek aan Ter Apel om te demonstreren tegen het aanmeldcentrum in het dorp. © ANP/Ramon van Flymen

Waar de ChristenUnie-achterban worstelt met het geweten, is de VVD laconieker. ,,De coalitievorming in de provincies is aan onze lokale mensen", zegt partijvoorzitter Eric Wetzels. ,,Als de VVD in Flevoland denkt dat ze het meeste kunnen bereiken voor de VVD-kiezers in deze coalitie, is dat hun beslissing.’’

Deze opstelling staat wel haaks op de landelijke partijlijn. Sinds 2012, toen gedoogpartner PVV in het kabinet-Rutte I zijn handen aftrok van bezuinigingen, is die partij ongewenst als coalitiepartner van de VVD. Partijleider Mark Rutte zet Wilders en zijn partij steevast weg als ‘onbetrouwbare weglopers, met wie hij niet nogmaals wil regeren’.

Op provinciaal niveau is er geen vuiltje aan de lucht, vindt VVD-erelid Henk Kamp, die minister van Sociale Zaken was in het eerste kabinet-Rutte dat gedoogsteun kreeg van de PVV. ,,Er wordt een provinciaal bestuur opgesteld. De PVV heeft zich daar kennelijk constructief opgesteld. Daar heb ik geen probleem mee.” Anders denkt Kamp over een provinciale samenwerking met Forum voor Democratie. ,,Die hebben een leider die wartaal spreekt.’’

