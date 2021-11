Een ‘briefje van Rutte’: sorry, ik ben een prutser, nog vier jaartjes en dan bent u van mij af

update Nederland­se gezant spreekt in Kaboel met taliban, zegt ‘substan­tiële’ humanitai­re hulp toe

Voor het eerst heeft een Nederlandse diplomaat in Afghanistan met de taliban gesproken. De speciaal gezant voor Afghanistan, Emiel de Bont, was samen met twee Duitse diplomaten in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Het bezoek werd mede mogelijk gemaakt door Qatar.

18 november