Duitse Bondsdag straft CDU-politica na corruptieonderzoek Omtzigt

Aanleiding van de reprimande is dat Strenz tussen de 14.000 en 30.000 euro uit Azerbeidzjan heeft ontvangen. In het steenrijke oliestaatje op de Kaukasus heerst een repressief klimaat, waar politieke tegenstanders van het regime en kritische journalisten achter de tralies verdwijnen.



Gek genoeg sloegen Raad van Europa-waarnemers als Strenz daar nooit alarm over. Nadat Europese denktank ESI vanaf 2012 in diverse rapporten beschreef hoe het land Europese politici omkocht, kreeg CDA-parlementariër Omtzigt met enkele collega's in 2017 een eigen corruptieonderzoek door de Raad van Europa voor elkaar.



Wat ESI schreef, klopte: de waarnemers van de Raad van Europa werden door Baku via ‘kaviaardiplomatie’ gepaaid met steekpenningen en cadeaus. Er werd zelfs getrakteerd op prostitueebezoek en luxe goederen als juwelen en tapijten.

Quote Het is goed dat ook nationale parlemen­ten sancties treffen Pieter Omtzigt, CDA-kamerlid en namens Nederland lid van de Raad van Europa

kans op 60.000 euro boete

Het onderzoek leidde er toe dat veertien (oud-)leden vijf jaar tot levenslang geen lid meer mogen zijn van de Raad van Europa. Ook zijn ze niet welkom in Straatsburg, waar de organisatie is gevestigd.



CDU-politica Strenz is één van die personen en wordt levenslang geweerd. Nu heeft ze ook van haar eigen parlement, de Duitse Bondsdag, een officiële reprimande gekregen. Verder kan Strenz nog een geldstraf van maximaal 60.000 euro krijgen. In Duitsland klinkt inmiddels van meerdere kanten de roep om haar aftreden.



De CDU-politica zegt de berisping te accepteren en ook een eventuele boete te betalen. Volgens haar valt haar weinig te verwijten en heeft ze het geld ontvangen vanwege advieswerk voor een bedrijf van CSU-parlementariër Eduard Lintner.



Volledig scherm Het geld klotst tegen de plinten in Azerbeidzjan. Zo strijkt de Formule 1 er ieder jaar neer. © Getty Images

Slim amendement

Omzigt, die al veertien jaar lid is van de organisatie, zegt content te zijn. ,,Het is goed dat nationale parlementen nu eindelijk zelf maatregelen gaan nemen.” Volgens de Twentse terriër hangt andere Europese politici ook nog sancties boven het hoofd. Daaronder de Belgische politicus Alain Destexhe.



Inmiddels staan drie politici voor de rechter, waaronder de Italiaanse Luca Volonté. Verder zijn meer parlementen bezig met een onderzoek. Omtzigt stelt dat de Duitse sanctie voor Strenz en de acties van andere parlementen het gevolg zijn van een slim amendement. ,,We hebben de nationale parlementen gevraagd ons voor 1 januari 2019 te zeggen wat zij doen naar aanleiding van de door de Raad van Europa zelf uitgesproken straffen.”



De CDA-politicus zegt dat het onderzoek niet altijd gemakkelijk was. ,,Mijn toenmalige fractievoorzitter in de Raad van Europa en twee voormalige fractieleiders zijn er bij betrokken. Maar dat mag nooit een reden zijn niks te doen.”



Raad van Europa heeft voorbeeldfunctie De Raad van Europa werd in 1949 opgericht om de democratie en rechtsstaat op het net door de Tweede Wereldoorlog geplaagde continent bevorderen. De Raad, waarin 318 parlementariërs uit 47 Europese landen zitting hebben, geldt als de hoeder van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). ,,Gezien die voorbeeldfunctie is het extra belangrijk om corruptie in de Raad zélf aan te pakken.”

Maltese corruptie

De Azerbeidzjaanse corruptie is niet het enige schandaal waar Omtzigt onderzoek naar doet. De CDA’er werkt momenteel ook aan een rapport over de moord op Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia. ,,Dat moet voor de zomer klaar zijn.”



De Raad van Europa wil weten of het moordonderzoek wel onafhankelijk wordt uitgevoerd. Volgens de zonen van Caruana Galizia zou de moord in de omgeving van Maltese premier Joseph Muscat zijn beraamd. Eerder bezocht Omtzigt het eiland in de Middellandse Zee, waar hij permanent bewaking kreeg.