Duits parlementslid onwel tijdens toespraak in Bondsdag

Öztürk over omstreden ‘moord’-uitspraak: Ik werd verkeerd begrepen

0:56 Denk-Kamerlid Selcuk Öztürk ontkent dat hij heeft gezegd dat Nederlandse militairen ‘willens en wetens’ onschuldige burgers in Irak hebben vermoord. Dinsdag sprak Öztürk tot woede van de Tweede Kamer over ‘moord’ in het debat over Iraakse burgerslachtoffers door een Nederlandse luchtaanval.