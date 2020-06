Drinkwater op rantsoen bij extreme droogte: ‘Kunnen maar beter voorbereid zijn’

Het kabinet werkt aan een noodmaatregel om bij extreme droogte onze drinkwatervoorziening in stappen te kunnen inperken. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag in een interview met deze site.

Eind vorig jaar heeft het RIVM al een aanzet gegeven voor een ‘escalatiesysteem drinkwaterbeperking’. Zo’n systeem bestaat uit vier fases. In de normale situatie (fase 1) zijn er geen beperkingen. In de ‘waakzaamheidsfase’ (fase 2) worden burgers en bedrijven opgeroepen om drinkwater te besparen. Vanaf de alarmtoestand (fase 3) zijn bepaalde handelingen niet meer toegestaan, zoals de tuin besproeien of het privézwembad vullen. In een crisissituatie (fase 4) mag drinkwater alleen worden gebruikt voor consumptie en hygiëne.

,,Dit systeem is bedoeld voor noodsituaties”, zegt Van Nieuwenhuizen. ,,Er is nu geen aanleiding om zorgen te hebben over de drinkwatervoorziening. Alle bedrijven hebben nog voldoende capaciteit. Deze maatregel is vooral een voorschot op eventuele toekomstige tekorten door langdurige droogte.”

Drinkwaterbedrijf Vitens was dit voorjaar gedwongen om de druk op de waterleiding te verlagen in enkele regio’s. Uit recent onderzoek van het KNMI en de Universiteit van Utrecht blijkt dat zeker het oosten van Nederland de komende jaren vaak te kampen zal hebben met te weinig neerslag. Dat betekent dat er zuiniger met drinkwater moet worden omgegaan.

Heel ver verwijderd

Volgens de minister zijn we in Nederland ‘heel ver verwijderd’ van een dusdanig tekort dat er op bepaalde momenten of in een bepaalde regio geen drinkwater meer uit de kraan komt. ,,Toch willen we op alles voorbereid zijn.” Ook het RIVM benadrukt dat alleen in extreme gevallen een tekort kan ontstaan, door een combinatie van een grote vraag naar drinkwater en een beperkt ‘aanbod’.

In de zomer van 2018 kwam de drinkwatervoorziening ook al in gevaar door de droogte. De minister hield tankers met vers water in het IJsselmeer achter de hand, voor het geval dat de nood aan de man zou komen. ,,Een uitzonderlijke maatregel die niemand had kunnen voorspellen”, noemt de minister die stap nu.

Minister Van Nieuwenhuizen komt eind dit jaar met een concreet voorstel voor een ‘uitvoerbaar’ en ‘handhaafbaar’ systeem voor drinkwaterbeperking.

Door de klimaatverandering zullen Nederlanders sowieso beter moeten nadenken over hun watergebruik, zegt de minister. Want droogte wordt het nieuwe normaal in ons kikkerlandje. Lees hieronder het interview met minister Cora van Nieuwenhuizen.