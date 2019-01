Dringende oproep Rutte: Bedrijven, hou rekening met brexit zonder deal

Rutte benadrukt dat ‘de tijd dringt’. ,,Er is geen tijd te verliezen.’’ Bedrijven zouden volgens hem met elk scenario rekening moeten houden, dus ook een variant waarin Europa en het Verenigd Koninkrijk er niet uit komen. ,,De bal rolt naar de klif van Dover, kortom het slechtste scenario.’’ Het kabinet probeert de schade te beperken, maar ‘er zullen hoe dan ook consequenties zijn voor bedrijven’. Rutte heeft gisteren met Theresa May en de Duitse bondskanselier Angela Merkel overlegd over de brexit.



Mocht er toch een deal worden gesloten, dan hebben bedrijven langer de tijd om zich voor te bereiden. ,,Maar het is nog steeds denkbaar dat er op 29 maart geen deal is, en dan is de VK ineens geen land meer van de Europese Unie.’’



Rutte houdt zich op de vlakte over de vraag of de brexit ook nog van de tafel kan gaan. ,,Ik probeer de schade te beperken voor de Nederlanders en de bedrijven. Ik probeer de Britse collega's dan ook te adviseren, maar uiteindelijk moet het daar gebeuren. Ik ben tegen brexit, maar dat is niet realistisch. Er is niets dat ik kan doen om het niet laten plaatsvinden van de brexit te bevorderen. Ik kan alleen helpen het zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.’’