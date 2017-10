Dit zijn de plannen van Rutte III

Na drie maanden onderhandelen is het regeerakkoord van Rutte III klaar. We zetten de belangrijkste en opmerkelijkste plannen op een rij:

Aanpassing belasting eigen woning

De afschaffingstermijn van de zogeheten Wet Hillen wordt opgerekt. De termijn is nu 20 jaar, maar wordt 30 jaar. De partijen hopen daarmee de pijn wat te verzachten.

Veiligheid en Justitie

- De begroting wordt losgekoppeld van boetes. Dat neemt de prikkel weg voor politie om veel boetes uit te delen. Geen bonnenquota meer.

- Er komen experimenten met buurtrechters die, tegen klein bedrag, eenvoudige zaken afhandelen bij burenruzies.

- Opsporingsdiensten mogen hacksoftware kopen. Dit is omstreden, omdat de politie hiermee zelf de wet overtreedt. De AIVD gaat scannen wie de software levert. Het mag maar in ‘’enkele gevallen’’ gebruikt worden.

- Wraakporno verspreiden wordt apart strafbaar gesteld.

- Geweld en zedenplegers moeten straks verplicht naar hun rechtszitting komen als ze in voorlopige hechtenis zitten.

- Verbod op motorbendes wordt doorgezet.

- Er komt wet om jihadgangers langer vast te houden bij terugkomst als bewijs tegen hen nog niet rond is.

- Geen rechtbanken en gerechtshoven dicht.

- De strafmaat voor haatzaaien gaat naar 2 jaar.



Zorg

- Het verplichte eigen risico blijft gelijk op 385 euro, maar de zorgpremies zullen daardoor oplopen.

- Er is 2,1 miljard euro beschikbaar om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede verpleeghuiszorg.

- Deze kabinetsperiode is voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar. Er komt een nationaal plan van aanpak , met de focus op het bestrijden van roken en overgewicht.

- Er komt een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen.

- De discussie rond het voltooid leven wordt op de lange baan geschoven.

Groene plannen

- Focus ligt op bestrijding van CO2-uitstoot. Doel: reductie van 49 procent in 2030.

- Er komt voor lange termijn een nationaal klimaat- en energieakkoord.

- Er komen op korte termijn meer kavels bij voor windenergie op zee, een minimumprijs voor CO2 voor de energiesector en vergroening van het belastingstelsel.

- De subsidiëring van bijstook met biomassa in kolencentrales wordt in 2024 gestopt.

- Alle kolencentrales moeten voor 2030 gesloten zijn. Verder moeten in 2021 nieuwe woningen en gebouwen niet meer verwarmd worden met gas.

- Gemeentes als Utrecht en Rotterdam mogen een milieuzone hebben voor vervuilende, oude auto's, zolang de regels landelijk hetzelfde zijn.

Immigratie

- Nederland zet in op meer ‘Turkije-deals’: vluchtelingen worden zoveel mogelijk buiten Europa opgevangen.

- Er komt een onderzoek of het vluchtelingenverdrag moet worden herzien.

- De eenheid die oorlogsmisdadigers opspoort in de asielstroom, krijgt meer mensen.

- De dienst die asielzoekers uitzet, wordt ook vergroot om meer uitzettingen te realiseren.

- Er komt geen nieuw kinderpardon.

- Illegaal mag 2 weken in Bed, Bad, Brood-locatie blijven. Daarna moet hij meewerken aan zijn vertrek.

Onderwijs

- Er komt 270 miljoen euro vrij voor salarissen en 450 miljoen voor verlagen werkdruk leraren basisonderwijs.

- Er wordt 170 miljoen euro uitgetrokken voor vroeg- en voorschoolse educatie.

- Er komt 15 miljoen euro vrij voor kinderen met een onderwijsachterstand en hoogbegaafde kinderen.

- Het leenstelsel blijft, maar collegeld voor eerstejaars wordt gehalveerd.

- De rekentoets telt straks niet meer mee voor een diploma op middelbare scholen.

- Het kabinet wil leerlingen die in meerdere vakken eindexamen willen doen op een hoger niveau, ook toegang geven tot hogere vervolgopleidingen.

- Het aantal toetsen gaan op de schop.

Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid:

- Het wordt voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan, de ontslagvergoeding gaat wel omhoog.

- Loondoorbetaling bij ziekte wordt bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar.

- Er mag in een periode van drie jaar in plaats van twee jaar tijdelijke contracten worden gegeven. Daartussen blijft een periode van zes maanden gehandhaafd.

- Payrolling wordt aan banden gelegd. Arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten gelijk worden gesteld aan die van de werknemers.

- Er komt een minimum uurtarief voor zzp’ers van 15 tot 18 euro.

- Wanneer zzp’ers weinig verdienen (125 procent van het wettelijk minimumloon) en lang werken bij een opdrachtgever (drie maanden), hebben zij recht op een vast contract.

- Van bijstandsgerechtigden wordt een inspanningsverplichting verwacht.

- Ouderschapsverlof wordt per 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen, per 1 juli 2020 krijgen ouders vijf weken tegen een betaling van 70 procent van het loon.

Sport

- Het kabinet verdubbelt de extra bijdrage aan topsport (van 10 naar 20 miljoen euro), om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams.

- Er komt meer ruimte voor topsporttalenten om onderwijs en hun sport combineren.

- Er wordt structureel 5 miljoen euro extra uitgetrokken voor de organisatie van sportevenementen in Nederland.

- Er komt 10 miljoen euro vrij voor de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport.