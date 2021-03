Dit staat in de geheime formatie-stukken: Stabiliteit CDA-fractie stond ter discussie

Het gaat om acht pagina's aan notities. Daarin staat ook een zin waaruit je zou kunnen opmaken dat er nog persoonlijk contact is geweest tussen VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag over ‘punt deelname kabinet door CDA'. Of dat dat contact er nog moest komen.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de mislukte verkenning voor een nieuw kabinet. Vorige week kwam de formatie knarsend tot stilstand toen Ollongren per ongeluk over straat ging met een geheime memo uit de formatie waarop Omtzigts naam te lezen was. Daarbij stond de tekst ‘functie elders’, wat de suggestie wekte dat iemand die betrokken was bij de verkenningen hem op een zijspoor wil zetten. Juist Omtzigt gold de afgelopen jaren als een Kamerlid dat kritisch was op het kabinet.

Uit de vrijgegeven stukken blijkt verder dat een kabinet met de PVV snel geen optie meer was. ‘PVV: afhechten’, staat er te lezen. Wat een Haagse term is voor afronden. Wel wilde de verkenners toch nog eens van Rutte en Kaag horen of ze de PVV écht wilden uitsluiten of er toch nog een optie was.

Linkse partijen

Over de linkse partijen staat verder dat GroenLinks ‘graag wil’ als het gaat om toetreden tot een kabinet. GL-leider Jesse Klaver had openlijk juist gezegd dat hij alleen wil als PvdA en SP ook mee zouden doen. In de notities staat nu geschreven dat een kabinet met vijf partijen door GroenLinks alleen als ‘nuttig’ wordt gezien, niet noodzakelijk. De SP zou ook ‘de deur niet dicht’ hebben gegooid.

Volledig scherm Blad van Verkenners © EIGEN FOTO