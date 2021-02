Dit overweegt het kabinet: meer sport voor jongeren, extra contactberoepen open

Volgens de ingewijden wil het kabinet de sportregels meer gelijk trekken met andere activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen. Zo kunnen jongvolwassenen tot 27 jaar in sporthallen, wijkcentra en evenementenhallen terecht als ontmoetingsplek voor sociale activiteiten en voor ondersteuning van jongerenwerkers of coaches.

Scholen

Een belangrijke rol daarbij speelt dat er landelijke verkiezingen op 15, 16, en 17 maart aan zitten te komen, waarbij normaal gesproken de stembureaus open zullen zijn tot 21.00 uur ‘s avonds, de starttijd van de avondklok. Bij een verlenging van de avondklok met twee weken, verloopt deze op verkiezingsdag 17 maart, in de ochtend. Als de avondklok nog drie weken gaat gelden, moet er een oplossing worden bedacht, want het tellen van de stemmen gaat altijd tot laat in de avond door.

Kappers

Ook overwegen de bewindslieden weer meerdere contactberoepen toe te staan, als de kapper weer van start mag. Vanzelfsprekend moeten daarbij strenge coronaregels in acht worden genomen. ,,Het is moeilijk uit te leggen dat als we de risico's voor kappers aanvaardbaar achten, we dat niet vinden voor andere contactberoepen”, stelt een ingewijde.