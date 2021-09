VIDEOHet kabinet wil vandaag de een-na-laatste stap van het versoepelingsplan zetten. Het einde van de 1,5 metersamenleving is aanstaande, maar de herwonnen vrijheden komen met een prijs: bij bijna alles is straks een coronatoegangsbewijs nodig.

Vandaag overlegt het kabinet nog één keer voor het de knopen doorhakt, vanavond houden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie.

Ingewijden weten al wel: vanaf zaterdag 25 september versoepelt het kabinet de coronamaatregelen verder.

De regel om 1,5 meter afstand te houden wordt afgeschaft en mondkapjes blijven alleen in het openbaar vervoer gehandhaafd. Tegelijk blijft het nachtleven nog dicht tussen 00.00 en 06.00 uur. Bij evenementen, in de horeca, bij profsportwedstrijden of in theaters en de bioscoop wordt het coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Een volledige vaccinatie, negatieve test of herstelbewijs biedt dan een ticket naar binnen.

Het kabinet waagt op die manier de volgende stap in het versoepelingsplan, zij het met enige ‘ingebouwde veiligheid’.

Volgens betrokkenen is het Outbreak Management Team (OMT) huiverig voor al te veel gejubel, omdat nog zo’n 1,8 miljoen Nederlanders niet zijn beschermd tegen het virus. ,,Deze besluiten zijn weinig politiek’’, aldus een ingewijde. ,,Ze liggen heel strak tegen het OMT-advies aan.’’

Evenementen en festivals, ook zonder vaste zitplek, kunnen weer doorgaan. Die vallen straks onder hetzelfde regime als de horeca, theaters, bioscopen en sportwedstrijden. Mogelijk worden binnenevenementen nog aan maximale aantallen bezoekers gebonden, maar dat is nog onderwerp van discussie. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een maximumcapaciteit van 75 procent.

Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: in principe wordt werken op kantoor weer de norm, tenzij thuiswerken kan.

Geen feest

Hoewel de 1,5 meterregel nog slecht wordt nageleefd, is de stap groot en symbolisch. Sinds de afkondiging van de afstandsregel in maart 2020 was het voorschrift dé centrale norm in het ‘nieuwe normaal’. Dat wil niet zeggen dat het kabinet een feestje zal durven vieren.



Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) tijdens een persconferentie over versoepeling van de coronamaatregelen. © ANP

De protesten tegen met name het coronatoegangsbewijs klinken al weken luid. Vooral de horeca vreest teruglopende aantallen bezoekers (net als in Frankrijk en Italië), nog los van de chaos of het gedoe bij het checken van de bewijzen.

Minister De Jonge zal ook in de Tweede Kamer aan de bak moeten om steun te vergaren. Een eerder voorstel om mensen een eigen bijdrage van 7,50 euro per test te laten betalen, wees hij af, omdat daar veel weerstand tegen rees.

Toch is de verwachting dat voldoende partijen de versoepelingsstap zullen steunen.

De besluiten van het kabinet op rij: - Einde van de 1,5 meterregel - Coronatoegangsbewijs wordt nodig (vanaf 13 jaar) in horeca, theaters, bioscopen, profsportwedstrijden - Evenementen en festivals buiten kunnen weer starten, ook met die voorwaarde - Binnenconcerten en evenementen worden mogelijk nog beperkt in capaciteit - Mondkapjes blijven alleen in het openbaar vervoer gehandhaafd, of bij kwetsbare groepen - Het nachtleven blijft nog dicht na middernacht, tot 06.00 uur - Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: in principe wordt werken op kantoor weer de norm, tenzij thuiswerken kan.

Zorg kan geen piek meer aan

De reserves bij De Jonge zijn ingegeven door angst dat een deel van ons land nog onbeschermd is tegen het virus. Nederland stevent af op een vaccinatiegraad van zo’n 85 procent. Een hoog percentage, ook wereldwijd. Toch hamert De Jonge er steeds op dat nog zo’n 1,8 miljoen Nederlandse 18-plussers geen vaccinatie hebben gehad of geen immuniteit hebben opgebouwd omdat ze het virus niet hebben gehad.

,,Dat kan in het najaar de kapotte en uitgeputte zorg weer in het werk storten. En een piek in het aantal ziekenhuisopnames kan die echt niet meer aan’’, aldus De Jonge eerder. Het OMT schat het aantal potentiële nieuwe ziekenhuisopnames tussen de 16.000 en 22.000 als de grote groep ongevaccineerden besmet raakt.

Volledig scherm Deelnemers aan de protestmars Unmute Us. In negen steden gingen mensen afgelopen weekeinde de straat op namens de evenementensector, uit protest tegen de huidige coronamaatregelen. © Paul Bergen

Het kabinet kijkt dan ook nauwgezet naar een land als Denemarken, dat afgelopen vrijdag alle coronaregels losliet. Een opleving daar kan het kabinet aanzetten op de rem te trappen. Al weet het kabinet dat de coronavermoeidheid groot is en de spanning tussen wel en niet-gevaccineerden oploopt.

Het kabinet hoopt met het besluit wel één discussie te smoren. Door alle ‘uitstapjes’ (van evenementen tot de bios en horeca) onder de ‘QR-codeverplichting’ te laten vallen, komt er één lijn, zegt een betrokkene.

Eerder klonk juist de kritiek dat het kabinet met twee maten meet: wél ruim baan voor profvoetbalwedstrijden en de grand prix van Zandvoort, géén theatervoorstellingen met een fractie van die bezoekersaantallen. Door de nieuwe regels mogen theaters en horeca veel meer mensen toelaten dan nu.

