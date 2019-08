Dit is waarom Nederland weer een internationale topbaan misloopt

Spanning stijgt: Dijssel­bloem en Georgieva over in strijd om topjob IMF

2 augustus Jeroen Dijsselbloem heeft nog maar één concurrent over in de strijd om de nieuwe baas van het Internationaal Monetair Fonds te worden. Nu ook de Fin Olli Rehn zich heeft teruggetrokken gaat het in de cruciale stemming vanmiddag tussen de Nederlander en de Bulgaarse Kristalina Georgieva.