‘Dissident’ Otten keert terug aan het politieke front voor Forum voor Democratie

Half miljoen minder stemmen voor Baudet

8:37 Forum voor Democratie (FVD) is in twee maanden tijd meer dan 460.000 kiezers kwijtgeraakt. Bij de provinciale verkiezingen in maart stemden meer dan een miljoen Nederlanders op de partij van Thierry Baudet, donderdag kreeg FVD net geen 600.000 stemmen voor het Europees Parlement.