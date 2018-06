'Discutabel wetenschappelijk onderzoek zorgde voor afschaffing dividendbelasting'

Het besluit om de dividendbelasting af te schaffen zou genomen zijn op basis van een discutabel onderzoek van de Rotterdam School of Management dat werd gefinancierd door Shell. Het zou de enige gebruikte wetenschappelijke bron te zijn geweest in het besluit van het kabinet, maar nu worden grote vraagtekens gezet bij de onderzoeksmethoden en onafhankelijkheid van het rapport. Dat meldt onderzoekssite Follow the Money (FTM).