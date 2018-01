Dijkstra: We mogen van iedereen donorkeuze verwachten

Vragenuurtje over menselijke proeven met uitlaatgassen en hackteam AIVD

13:20 Parlementariërs ondervragen wekelijks op dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje kabinetsleden over actuele kwesties. Vandaag onder meer op de agenda: Menselijke proeven met uitlaatgassen en AIVD-onderzoek naar Russische inmenging in verkiezingen VS.