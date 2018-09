Dijkhoff beticht Eijk van 'trappen na' en zegt woedend lidmaatschap kerk op

Eijk nam in het vraaggesprek aanstoot aan uitspraken die Dijkhoff dit voorjaar deed op een partijcongres. De VVD'er sprak daar met trots over de strijd die zijn partij heeft gevoerd en volgens hem ook gewonnen tegen de morele dominantie van de kerken in Nederland.



Mensen als Dijkhoff zouden er volgens Eijk voor verantwoordelijk zijn dat veel mensen zijn kerk de rug hebben toegekeerd. Maar de VVD-leider kaatst de bal terug: ,,U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk.''