Dierenbeul mag straks 10 jaar geen beesten meer houden

Dierenbeulen kunnen straks een verbod tot tien jaar krijgen om dieren te houden. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie & Veiligheid morgen - op dierendag - openbaar maakt, zo melden bronnen in Den Haag.

Nu kan een houdverbod alleen worden opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Dat heeft een raar en ongewenst effect. Een veroordeelde dierenmishandelaar die het houdverbod overtreedt, krijgt alsnog zijn voorwaardelijke straf, bijvoorbeeld een boete of celstraf. Maar het houdverbod vervalt op dat moment direct, de dieren kunnen zelfs niet bij de eigenaar worden weggehaald.

Het is een van de redenen waarom het verbod maar weinig werd opgelegd. Tussen 2010 en 2015 gebeurde dat slechts 67 keer op ruim 2000 ‘dierenzaken’, bleek uit onderzoek.

De Dierenbescherming is blij dat de wet nu aangepast gaat worden. ,,Dit is voor ons heel belangrijk, we pleiten er al decennia voor'', zegt woordvoerder Dik Nagtegaal.

,,Onze inspecteurs missen deze mogelijkheid echt. Straks is het helder: heeft iemand een houdverbod en wordt diegene betrapt, dan is er geen discussie en kunnen we de dieren meteen weghalen. Daarmee voorkom je een hoop dierenleed.''

Volledig scherm Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) . © ANP

Motie

Het plan voor een houdverbod als zelfstandige maatregel is niet nieuw. Voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham diende in 2010 al een motie in met die strekking. ,,Het heeft lang geduurd, maar we zijn blij dat het wetsvoorstel nu eindelijk in consultatie gaat'', zegt huidig D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. ,,Dit is een grote stap vooruit in het voorkomen van meer dierenleed. Belangrijk is natuurlijk wel dat er goede afspraken komen voor het handhaven van de maatregel.''

In het wetsvoorstel van Grapperhaus wordt ook een ‘educatieve maatregel’ opgenomen. Die is bedoeld voor dierhouders die hun beesten geen moedwillig leed aandoen, maar bijvoorbeeld uit onkunde of onwetendheid. Zij kunnen in de toekomst op cursus worden gestuurd, waarbij ze leren hoe je dieren zou moet verzorgen.