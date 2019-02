Denk wil eigen omroep oprichten

,,Wij ondernemen inderdaad stappen in de juiste richting’’, reageerde Kuzu ietwat cryptisch op de vraag van presentator Rutger Castricum of Denk bezig is met een eigen plekje in het publieke bestel. ,,Het is een plan van meneer Öztürk’’, voegt de politiek leider er aan toe.



Of het Commissariaat voor de Media akkoord zou gaan met een omroep die door een politiek partij is opgericht, blijft vooralsnog gissen. ,,Wij zijn wel wat gewend als het gaat om een stukje tegenwerking’’, aldus Kuzu. Castricum oppert dat de partij dan met een eigen journaal kan komen, tot hilariteit van Kuzu. ,,Een Denk-journaal. Ja, lachen toch?!’’