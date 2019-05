Denk-voorman Kuzu aangehouden in Jeruzalem

Voor de ingang van de Al-Aqsamoskee wordt Kuzu staande gehouden door Israëlische agenten, zo is te zien op de beelden. Onder de video staat: ‘BREAKING: Kuzu aangehouden door Israëlische agenten en soldaten voor ingang van #AlAqsa. We wachten op verdere informatie.’



Kuzu is meegenomen en aangehouden, aldus een woordvoerder. De videobeelden zouden zijn gemaakt door een medewerker van de partij die ook in Israël is.



Tweede Kamerlid Farid Azarkan verzoekt het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘alles in het werk te stellen opdat Kuzu zijn werkbezoek veilig kan vervolgen’.



Kuzu plaatste afgelopen nacht een video op Facebook waarop hij bij het Songfestival-terrein in Tel Aviv staat. ,,Vroeger, voor 1948, was dit een wijk van de stad Jaffa’’, zegt Kuzu. ,,Die wijk is in 1948 platgegooid door Israëlische milities.’’ De Denk-voorman noemt het ‘bittere schande’ dat er nu mensen aan het dansen zijn op wat vroeger een Palestijns dorp was.