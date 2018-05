Denk stuurt stagiair weg die zich 'trots IS-aanhanger' noemt

Hans Alders stapt uit onvrede op als Nationaal Coördina­tor Groningen

15:27 Hans Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen. Dat heeft hij bekendgemaakt in een brief aan minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken). Aanleiding is diens besluit om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken.