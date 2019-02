Denk overweegt aangifte tegen PVV’er na ‘openlijke bedreiging’ in Tweede Kamer

De clash vond plaats tijdens een plenair debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders. De Graaf nam zijn woorden later terug, maar pas nadat een ander Kamerlid daarom vroeg. Dat had voorzitter Khadija Arib moeten doen, meent de Denk-fractie, die in een open brief aan het presidium van de Tweede Kamer alsnog vraagt om een schriftelijke vermaning voor De Graaf.



Mogelijk volgt er ook aangifte. De opmerkingen van het PVV-Kamerlid hebben de fractie naar eigen zeggen ‘diep geraakt’ en gaan veel te ver, schrijven ze in de open brief. ‘Nu er een daadwerkelijke fysieke bedreiging met de intentie tot uitvoering is geuit, is een nieuw dieptepunt bereikt in de manier waarop dit PVV-Kamerlid politiek bedrijft. Een gekozen volksvertegenwoordiger is ten overstaan van de hele natie bedreigd.’



Sinds het voorval stromen de haatmails binnen, schrijft de fractie. ‘De gevolgen van haatzaaien kunnen groter zijn dan we op dit moment kunnen constateren’. De leden voelen zich bedreigd en zeggen hun taken niet meer goed te kunnen uitvoeren. ‘Dit betekent uiteindelijk het einde van de parlementaire democratie en dit is zeer onwenselijk’.