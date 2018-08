Denk: Journalisten maakten geheime opnames, hek is van de dam

Politiek verslaggevers van het radioprogramma De Nieuws BV maakten eerder dit jaar op de Denk-fractie een geheime opname van voormalig campagneleider en waarnemend fractievoorzitter Farid Azarkan, die bij het kort geding aanwezig is. ,,Het onrechtmatig opnemen is een ernstige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer'', stelt de advocaat van Denk over de manier waarop het gesprek is geregistreerd en de opname vervolgens voor publicaties werd gebruikt.



In de opnames geeft Azarkan toe te hebben overwogen om 'binnen de creativiteit van de verkiezingscampagne' een online nep-advertentie van de PVV te plaatsen.

De advertentie bevatte een foto van Geert Wilders en het logo van de PVV. Daarbij stond de tekst 'Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren'. Deze banner haalde het internet uiteindelijk niet, maar een variant stond wél enige tijd op het internet in het buitenland om te testen of de publicatie zou worden toegestaan.



In zijn eigen fractiekamer had Azarkan zich veilig mogen wanen in zijn eigen werkomgeving, aldus zijn advocaat. Denk is van mening dat politicus zijn 'geen gewone baan' is. ,,Dat ben je 24 uur per dag. Dus moet er onderscheid zijn tussen on the record en off the record.''