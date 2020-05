Denk-bestuur zet fractieleider Azarkan uit de partij

De reden is dat het Kamerlid de partij ‘bij voortduring op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van Denk en met gemaakte afspraken en besluiten’. Het besluit is Azarkan vanmorgen meegedeeld. Hij kan niet langer spreken en handelen namens Denk, noch de partij vertegenwoordigen, aldus het bestuur.