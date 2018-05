Den Haag, grijp in en red KLM!

Kabinet maakt zich zorgen over Air Fran­ce-KLM

7 mei Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, luchtvaart) gaat vanavond nog in gesprek met haar Franse collega Elisabeth Borne om te praten over de situatie bij Air France-KLM. Ze maakt zich zorgen, stelt ze in een reactie op de ontwikkelingen bij de luchtvaartreus. Met minister van Financiën Wopke Hoekstra houdt ze de situatie nauwlettend in de gaten.