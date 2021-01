Demissionair minister zijn, hoe is dat? ‘Er kwam ineens minder op mijn bureau’

Toen het kabinet-Rutte I in 2012 demissionair was, voelde minister van Defensie Hans Hillen zich af en toe onzichtbaar. ,,Mijn ambtenaren werden tijdens de formatie uitgenodigd om partijen bij te praten over de JSF. Daar wist ik dan niks van.” Hij is er ‘niet bedroefd’ over, benadrukt hij. ,,Zo gaan die dingen. Maar soms dacht ik: ik had beter een mooie wandeling kunnen gaan maken.”