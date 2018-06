Defensie wist van effecten giftige chroom-6-verf, maar zei niks

Dat concludeert het RIVM in een onderzoek dat begin volgende week naar buiten komt, bevestigt een ingewijde tegen deze krant. Evenmin zou Defensie hebben gezorgd voor een veilige werkplek of afdoende beschermingsmaatregelen.



Het RIVM richtte zich bij het onderzoek op vijf NAVO-depots, waar Amerikaans legermaterieel werd opgeslagen en onderhouden. Op de locaties in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel, waar de verf werd gebruikt, werkten in de periode 1984 tot 2006 zo’n 2000 a 3000 personen. Onderzoek op andere plaatsen waar mensen werden blootgesteld volgt later, meldt de NOS, die het rapport in handen heeft.



RIVM-onderzoekers schrijven in het rapport: ,,Defensie had in zijn rol van werkgever de verantwoordelijkheid om de werknemers op de hoogte te brengen van de risico's. Uit het onderzoek is niet gebleken dat dit is gebeurd." Ook aan preventie en zorg mankeerde van alles. ,,De zorg voor een veilige werkplek voldeed niet aan de daarvoor geldende regels."



Uit kostenoverwegingen zou de leiding de ‘grenzen van de arbo-regeling’ hebben opgezocht. Het arbobeleid wordt ‘ontoereikend’ genoemd. Zo bleek de afscherming van werkruimte en ventilatie niet op orde. Ook ontbrak het aan goede mondkapjes en gezichtsmaskers. Toezicht op de naleving van de gebruiksvoorschriften van de verf was ‘niet effectief’.