Defensie wil verdubbeling budget om dreigingen tot 2035 aan te kunnen

Bijleveld zet ook in op intensievere samenwerking in Europa. ,,We moeten durven spreken over een verdeling van taken.” Ook wil Bijleveld dat de legers van de landen onderling beter met elkaar kunnen communiceren. Dat gaat nu moeizaam omdat de verschillende nationale krijgsmachten andere radio’s gebruiken. ,,Terwijl we sámen moeten zorgen voor de veiligheid van ons grondgebied.”



Alle dreigingen nemen toe en worden complexer, bijvoorbeeld omdat ze niet zichtbaar zijn. ,,Cyberdreigingen kunnen onze democratie echt ondermijnen en voor onrust zorgen.” Bijleveld ziet cyber als de grootste bedreiging voor onze veiligheid. ,,De cyberoorlog is al dagelijks aan de gang.”