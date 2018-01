Defensie meldt onderschepte Russische bommenwerpers bij de NAVO

De bommenwerpers werden omstreeks tien voor half twaalf waargenomen nabij het Nederlandse luchtruim, ter hoogte van de Waddeneilanden. Omdat de vliegtuigen hun identiteit niet bekend maakten, stegen er F16’s op om de toestellen te onderscheppen . ,,Zo konden we kijken of er daadwerkelijk sprake was van een dreiging”, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht. Dat bleek niet het geval. De bommenwerpers van het type Toepolev TU-160, zogenaamde ‘Black Jack'-bommenwerpers, waren op weg naar het Verenigd Koninkrijk en zijn na visuele identificatie overgedragen aan de Britse luchtmacht. Defensie beschouwt de actie niet als een oorlogsdaad. ,,Dan moet er sprake zijn van schending van de soevereiniteit van een land, dat is hier niet aan de orde. Het is niet verboden daar te vliegen.” Wel zijn er internationale afspraken geschonden, waar alle landen zich aan moeten houden. Zo moet er verplicht radiocontact gemaakt worden, moet het vluchtplan kenbaar worden gemaakt, en moet de zogeheten transponder goed zijn afgesteld zodat de identiteit van het vliegtuig meteen duidelijk is. Dat laatste was bij de Russische piloten niet in orde.

De Russen waren erop uit hun West-Europese rivalen af te schrikken, te provoceren of te testen, denkt minister Ank Bijleveld van Defensie. Toch maakt ze zich geen zorgen over het voorval, ,,want we hadden het goed in de gaten''. ,,Het systeem heeft daarmee goed gewerkt.'' Wel bevestigt het incident volgens de minister nog eens ,,dat de dreiging op zijn minst een beetje toeneemt vanuit de oostkant. Ik neem aan dat het een beetje een vorm van afschrikking of uitlokking is, of af en toe eens kijken. Dat is niet de bedoeling en daarom houden we ze in de gaten.''