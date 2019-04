Deetman onderzoekt slepende kwesties bij Defensie

De instelling was een aanbeveling van de commissie-Giebels, die onderzoek heeft gedaan naar de sociale veiligheid bij Defensie. Volgens Giebels moet bij de langlopende kwesties gekeken worden naar een oplossing in plaats van gelijk krijgen.



Deetman kan kijken naar oude zaken waarbij alleen nog maar via (juridische) procedures wordt gecommuniceerd. Verder kan hij zaken voorgelegd krijgen die zijn afgerond zonder tot een akkoord te komen en waar bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman nog over moet beslissen. Ook oude zaken die nooit of niet op de juiste wijze in behandeling zijn genomen kunnen opnieuw door Deetman onder de loep worden genomen.



De commissie-Giebels werd ingesteld naar aanleiding van wangedrag op de kazerne in Schaarsbergen. Ze concludeerde onder meer dat Defensie de sociale veiligheid niet op orde heeft en het meldingssysteem van misstanden niet goed geregeld is.