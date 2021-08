Deel Kamer dringt aan op ruimhartiger opvang Afghaanse helpers

VIDEO Van Nieuwenhui­zen bezoekt Limburg: ‘We zijn er nog niet’

17 juli De situatie in delen van Limburg zijn nog ‘heel spannend'. Het is de vraag of de maatregelen die zijn getroffen om het hoogwater stroomopwaarts binnen de perken te houden, gaan werken. ,,We zijn er nog niet", zei demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in Infrastructuur en Waterstaat in het Limburgse Broekhuizen, net boven Venlo.