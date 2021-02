Debat over datadiefstal GGD: ‘Loopt het de minister over de schoenen?’

‘Waarom wachten’

Fracties in de Tweede Kamer zijn fel over de problemen en het optreden van De Jonge. Ze betwijfelen of hij vorige week wel de volledige waarheid sprak in het vragenuur, ook willen ze weten wanneer de minister op de hoogte was van de kwetsbaarheden in de systemen en of hij op tijd ingreep. ,,Vanaf 1 juni waren er zorgwekkende signalen”, zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven na de start van het debat. ,,Maandenlang is er niet gedaan, signalen bereikte de minister niet. Waarom is zo lang gewacht met serieus ingrijpen?” SP-Kamerlid Maarten Hijink: ,,Er zijn grote risico's, zo kan bij mensen heel gericht de portemonnee leeggeplukt worden. Zulke missers mogen niet worden weggemoffeld, zoals in het vragenuur is gebeurd vorige week. De problemen waren eerder bekend. Hoe groot is het lek? Raakt het duizenden of honderdduizenden mensen, miljoenen misschien?” 50Plus verweet de minister te veel te ‘bluffen’. GroenLinks wil dat De Jonge vandaag ‘onomwonden’ gemaakte fouten toegeeft. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: ,,Het gaat om acht miljoen mensen wier persoonsgegevens potentieel op straat liggen. Kwalijk. De minister reageerde te nonchalant vorige week. Al in april, in juni, in september waren er signalen.” Kuiken suggereert dat het De Jonge ‘over de schoenen loopt’. ,,Moeten er geen taken naar andere ministers?”