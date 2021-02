Debat over datadiefstal GGD: ‘Dertig medewerkers ontslagen na snuffelen in systemen’

Er zijn drie verdachten opgepakt voor het stelen van gevoelige gegevens uit de systemen van de GGD, maar nog altijd is onduidelijk hoeveel Nederlanders gedupeerd zijn, schreef De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer gisteravond . Leek de minister de problemen bij het vragenuurtje vorige week nog af te doen als een gevalletje ‘kan gebeuren’, nu wordt er een reeks maatregelen genomen om datalekkage bij de gezondheidsdiensten te voorkomen. Er komen automatische logboeken van zoekopdrachten, de print- en exporteerfunctie van een grote bulk data staat uit, nog maar een select groepje GGD-medewerkers en artsen krijgt toegang tot persoonsgegevens. Ook wordt dagelijks handmatig gekeken of er verdachte zoekopdrachten zijn.

‘Waarom wachten’

Fracties in de Tweede Kamer zijn fel over de problemen en het optreden van De Jonge. Ze betwijfelen of hij vorige week de waarheid sprak, ook willen ze weten wanneer de minister op de hoogte was van de kwetsbaarheden. ,,Vanaf 1 juni waren er zorgwekkende signalen”, zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven. ,,Maandenlang is er niet gedaan, signalen bereikte de minister niet. Waarom is zo lang gewacht met serieus ingrijpen?” SP-Kamerlid Maarten Hijink: ,,Er zijn grote risico's, zo kan bij mensen heel gericht de portemonnee leeggeplukt worden. Zulke missers mogen niet worden weggemoffeld. De problemen waren eerder bekend. Hoe groot is het lek? Raakt het duizenden of honderdduizenden mensen, miljoenen misschien?” 50Plus verweet de minister te veel te ‘bluffen’, GroenLinks wil dat De Jonge vandaag ‘onomwonden’ gemaakte fouten toegeeft. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zei: ,,Het gaat om acht miljoen mensen wier persoonsgegevens potentieel op straat liggen. Kwalijk. Al in april, in juni, in september waren er signalen.” Kuiken suggereert dat het De Jonge ‘over de schoenen loopt’. ,,Moeten er geen taken naar andere ministers?”