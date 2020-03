DEBAT: Kritiek op kabinet vanwege open houden scholen

Premier Rutte, zorgminister Bruins en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moeten vanavond tijdens het Kamerdebat moeilijke vragen vanuit alle politieke partijen beantwoorden over het opmerkelijke besluit. Want de sector zelf wilde sluiting.

,,Wij hebben hier grote zorgen over”, zegt SP‘er Maarten Hijink. ,,Waarom stuurt de premier onze kinderen naar school, maar moeten ouders thuiswerken?” Hij wil ook weten of het kabinet de ingezette maatregelen ook gaat handhaven en hoe dan.

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt de risico’s groot. ,,Hier rust een grote plicht van het kabinet om te bewijzen waarom we het anders moeten doen dan Denemarken, waar ze ook niet gek zijn.” Volgens Asscher zitten we in een ‘nationale crisis’. Hij steunt de ingezette maatregelen, maar noemt ze nog veel te vrijblijvend.

Volgens Gert-Jan Segers (ChristenUnie) heeft het kabinet het uitblijven van harde ingrepen voor onderwijsland ‘uit te leggen’. Het CDA wil dat scholen de komende tijd actief geholpen worden om open te kunnen blijven als er leraren ziek worden.

Virus verzachten

Over andere verregaande maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om de gevolgen van het coronavirus in Brabant te verzachten en het virus in de rest van Nederland in te dammen, heerst in het parlement grote verdeeldheid.

Veel partijen vinden dat de regering passend ingrijpt. ,,Het kabinet vaart op experts en dat steunen wij. Wat ons betreft doet het kabinet alles om alle Nederlanders te beschermen", aldus D66-leider Rob Jetten. ,,Toch begrijp ik dat mensen thuis twijfels hebben over de juiste aanpak. Vandaag heeft het kabinet laten zien die zorgen serieus te nemen.”

De PVV zit er, net als Forum voor Democratie, compleet anders in. Geert Wilders: ,,Het is te weinig en het is te laat. Als het kabinet de ernst van het coronavirus niet zo lang had onderschat en eerder maatregelen had genomen, waren er nu minder problemen geweest.” Wilders vindt het onbegrijpelijk dat de scholen openblijven en dat er geen inreisverbod voor mensen uit risicolanden komt. ,,Vandaag landde er nog een vliegtuig vanuit Iran!”

Stimuleringspakket

Verder vraagt de Kamer zich af wat het kabinet gaat doen om de economie en het bedrijfsleven de helpende hand te bieden tijdens deze crisis. Meerdere partijen vinden dat het kabinet zich hard moet maken voor een stimuleringspakket van miljarden, om te voorkomen dat Nederland razendsnel een recessie in glijdt.

Daarnaast willen parlementariërs weten of de Europese samenwerking wel soepel genoeg loopt. De lidstaten hebben allemaal verschillende maatregelen genomen tegen corona en ook overleg over de verdeling van medische hulpmiddelen (zoals mondkapjes) verloopt stroef.

Dit is het tweede grote debat dat de Tweede Kamer voert over de corona-crisis.