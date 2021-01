De schoenen van Hugo zijn bepaald geen allemansvrienden, Wopke kiest voor veilig

In de zomer van 2018 stond er in de agenda van Hugo de Jonge een bijzondere afspraak. Tussen alle vergaderingen en debatten door werd hij verwacht in Rotterdam, om daar een nieuw paar schoenen in ontvangst te nemen. Bij de overhandiging was de sfeer ontspannen, zeker toen de minister werd geïnterviewd door ParaMedia. Met zijn gebruikelijke breedsprakigheid vertelde De Jonge over zijn voorliefde voor vrolijke schoenen, die vrijwel allemaal zijn aangeschaft bij Mascolori. De Jonge: ,,Als je hele vrolijke schoenen aanhebt en je wordt een beetje somber, en je loopt voorovergebogen… dan zie je opeens je schoenen! En dan denk ik: Hé! Eigenlijk is het ook helemaal niet leuk om somber te zijn.”