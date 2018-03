De PvdD groeit maar door

Afschaffing van de hondenbelasting, een verbod op evenementen met dieren en verplichte vergroening van straten en tuinen. Zomaar drie speerpunten uit het programma van de PvdD in Nijmegen, waar de partij volgende week voor het eerst meedoet aan de lokale verkiezingen.



In die stad wil de kersverse PvdD-lijsttrekker Michelle van Doorn inwoners ook stimuleren om geen vlees en vis meer te eten. Een standpunt dat in álle lokale partijprogramma’s van de dierenpartij staat. Niet dat een gemeente daar iets over te zeggen heeft. Zo kan alleen de landelijke politiek een vlees- of visbelasting invoeren. ,,Maar we kunnen wel het goede voorbeeld geven”, zei Van Doorn deze week bij Omroep Gelderland. ,,Door zelf op gemeentelijke feestjes en in de kantines geen dierlijke producten meer te serveren.”



De PvdD doet woensdag mee in vijftien gemeenten, verspreid over het land: van Alkmaar tot Heerlen en van Den Haag tot Apeldoorn. In vijf gemeenten voor het eerst, in de tien andere plaatsen heeft de PvdD nu al één zetel. De verwachting is dat het er in de meeste gemeenteraden twee zullen worden.



Een flinke winst, maar nog steeds te weinig om het verschil te maken, zeggen critici. ,,Onzin”, vindt Lieke Keller, campagneleider en directeur van het PvdD-partijbureau. ,,Het gaat ons niet om macht, maar om invloed. Kijk naar Amsterdam, waar we met slechts één zetel ontzettend veel voor elkaar hebben gekregen.”